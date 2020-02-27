الحبس الشديد لمدير بلديات بابل السابق

2020/02/27 | 14:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات بابل حكما بالحبس الشديد 3 سنوات لمدير بلديات بابل السابق بعد إدانته بقضية فساد إداري.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس، أن “محكمة جنايات بابل أصدرت […]

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