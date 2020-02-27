قطع مجسر ساحة قحطان ببغداد لثلاثة ايام

2020/02/27 | 14:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، انه سيتم قطع مجسر ساحة قحطان لثلاثة ايام.وقالت الامانة في بيان تلقت لها ان “ذلك جاء لأغراض صيانة مفاصل التمدد الأرضية”.

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