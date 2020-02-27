تأجيل جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على حكومة علاوي الى الاحد

2020/02/27 | 14:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف مصدر برلماني عن تاجيل جلسة البرلمان المتعلقة بتشكيل الحكومة الى الاحد المقبل.وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم الخميس ان ” تاجيل الجلسة ياتي لعدم وصول السير الذاتية للوزراء الى هيأة رئاسة البرلمان بشكل رسمي” .وبين ان ” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه بتاجيل الجلسة لحين اكتمال وصول اسماء الوزراء وسيرهم ليتم دراستها من […]

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