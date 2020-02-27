مجلة “ديفينس وان” ترصد 5 قضايا خلافية بين الكونغرس والبنتاغون حول الإنفاق العسكري

2020/02/27 | 14:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمعت لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي لشهادة وزير الدفاع مارك إسبر، ومسؤولين من وزارته، بشأن ميزانية الدفاع المقترحة لعام 2021، التي تصل قيمتها إلى 705 مليارات دولار.وقالت مجلة […]

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