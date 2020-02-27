الاردن يمنع دخول 7 عراقيين لاراضيه لارتفاع حرارتهم

2020/02/27 | 14:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعادت السلطات الاردنية الخميس في معبر الكرامة على الحدود مع العراق، سبعة عراقيين لارتفاع في درجات حرارتهم.وقال مدير مستشفى الرويشد الحكومي، مسؤول الصحة في اللواء، الدكتور موسى أبو عاقولة، إنه تم إعادة سبعة عراقيين كانوا قادمين الى الاردن من خلال معبر الكرامة، بعدما اثبتت الفحوصات المسحية ارتفاع درجات حرارتهم فوق 37 درجة، موضحا […]

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