الثقة بحكومة علاوي تتأرجح … ومظاهرات بالبصرة تؤكد استمرار الاحتجاجات

2020/02/27 | 15:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يبدو أن جلسة البرلمان العراقي التي حددت، الخميس، من أجل التصويت على منح الثقة بحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، تتأرجح ، فيما خرج طلاب جامعة البصرة في مسيرة موحدة شملت مختلف الكليات أطلقوا عليها “مسيرة الإثبات”، مؤكدين استمرار دعم ساحات التظاهر الرافضة لعلاوي، والمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة، واجراء انتخابات نيابية مبكرة.فقد أفادت مصادر نيابية […]

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