الطب العدلي يعلن عن التعرف على رفات ضحايا اولى المقابر الجماعية الايزيدية في ⁧‫قرية كوجو

2020/02/27 | 15:11 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد/ خاص اعلنت دائرة الطب العدلي اليوم الخميس 27/02/2020 التعرف على رفات ضحايا اولى المقابر الجماعية الايزيدية في⁧‫قرية كوجو‬⁩ بقضاء شنكال/سنجار على ان يتم تسليمهم الى ذويهم بمراسيم تشييع رسمية ودينية في ⁧‫بغداد‬⁩ وشنكال/سنجار‬⁩ منتصف الشهر المقبل .وجاءً في البيان الذي تلقت ايزيدي 24 نسخة خاصة منه، وفاء لدماء الشهداء الذين اغتيلوا …

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