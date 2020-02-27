مصدر: الحالة المصابة بكورونا في بغداد دخلت من ايران عبر تركيا

2020/02/27 | 15:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت مصادر مطلعة ان االشخص الذي اعلن عن اصابته بفايروس كورونا في بغداد قد دخل العراق عن طريق الحدود التركية.وقال المصدر الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه لـ(المستقلة) ان الشاب العراقي المصاب بفايروس كورونا كان متواجدا في ايران الاسابيع الماضية، وعندما رغب بالعودة الى العراق اتجه الى تركيا برا ، منوهة الى انه […]

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