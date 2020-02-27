2020/02/27 | 15:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن “مصرف سوريا المركزي” أنه يسمح بسحب 5 آلاف دولار يومياً، لكن بشرط ألا يكون المبلغ من حوالة.وقالت مديرة العلاقات العامة في المصرف (لينا يحيى) في تصريح لصحيفة (الوطن)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي يسمح بسحب 5 آلاف دولار يومياً لكن بشرط) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي يسمح بسحب 5 آلاف دولار يومياً لكن بشرط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).