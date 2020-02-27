شاهد بالفيديو: بعد الجدل الذي أحاط بحالتها الصحية.. شيرين تكشف عن “مرضها النسائي” والخضوع لعملية

2020/02/27 | 15:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت الفنانة المصرية شيرين، عن تفاصيل تعرضها لمرض وخضوعها لعملية جراحية في الرحم، بعد فترة طويلة من الجدل الذي أحاط بها وماقيل عن معاناتها من أزمة صحية سافرت على إثرها خارج مصر لتلقي العلاج.وبينما لاحظ الجمهور زيادة كبيرة في وزنها واستعانتها بمقعد من أجل الجلوس أثناء الغناء في الحفلات الأخيرة، استغلت […]

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