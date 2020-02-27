لبناني يعثر على عائلته بعد 35 عاما في العراق …أشبه بقصة هوليودية

2020/02/27 | 15:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… في قصةٍ أشبه ما تكون بالهوليودية، استطاع شاب لبناني إيجاد عائلة والده في محافظة كركوك شمال العاصمة بغداد، بعد بحث استمر أكثر من 35 عاما.وبدأت معاناة الشاب اللبناني محمد داود أحمد (40 عاما) -من أب عراقي وأم لبنانية- بعد أن فقد والده داود (مواليد 1950) في الحرب الأهلية اللبنانية عام 1986، وهو في […]

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