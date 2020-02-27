تجارة كربلاء  توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة فرنسية

2020/02/27 | 15:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..وقعت غرفة تجارة كربلاء ، مذكرة تفاهم للتجارة والسياحة مع مجموعة (MC France Export) الفرنسية .وذكر رئيس الغرفة نبيل الانباري في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الخميس ، إن “مذكرة التفاهم التجارية الفرنسية الموقعة تضمنت مختلف انواع المعاملات التجارية، بما في ذلك انشطة الشركات […]

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