الحلبوسي يستقبل علاوي بمكتبه ومصدر نيابي يوضح حقيقة تأجيل جلسة اليوم

2020/02/27 | 15:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر نيابي، اليوم الخميس، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبحضور نائبه الأول، حسن الكعبي، استقبل في مكتبه رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس"، إن "الحلبوسي وبحضور نائبه الأول، حسن الكعبي، استقبل في مكتبه رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي".وبشأن تأجيل جلسة اليوم، أوضح مصدر برئاسة البرلمان، أنه "قانونيا لا يوجد شيء اسمه تأجيل جلسة، فهذه جلسة استثنائية ضمن العطلة التشريعية للمجلس"، مشيرا الى انه "بعدم تحقيق النصاب اليوم، يجب الدعوة لجلسة اخرى استثنائية وفق نفس السياقات الدستورية".

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