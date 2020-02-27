2020/02/27 | 15:18 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزيدي : فريقنا سيخوض مباراة الطلبة من دون جمهور ، هو شيء مؤسف لنا وللجماهير ، ولكن علينا تقبل الأمر بسبب الأحداث المتسارعة لفايروس كورونا

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