كورونا يصيب اثنين من الاعلاميين العراقيين في طهران

2020/02/27 | 15:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر مطلعة، بتعرض اعلاميين عراقيين اثنين في طهران العاصمة الايرانية للاصابة بفيروس كورونا.وابلغت مصادر من شبكة الاعلام العراقي شفق نيوز، ان فيروس كورونا اصابة اثنين من الكوادر الاعلامية في مكتب قناة العراقية الفضائية في العاصمة طهران.في تحديث لحصيلة ضحايا فيروس كورونا في ايران، أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات إلى 26 والإصابات إلى 245.بذلك شكلت الزيادة 4 وفيات وأكثر من 100 إصابة، بالمقارنة مع الأرقام التي تم إعلانها في وقت سابق من اليوم.وجددت وزارة الصحة دعوتها للمواطنين البقاء في منازلهم وعدم السفر بين المدن، وأكدت تمديد تعليق الفعاليات الثقافية وإغلاق دور السينما.وكانت السلطات الإيرانية أعلنت فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، كما وجهت بإغلاق المدارس، وإلغاء النشاطات الرياضية، ونشرت فرقا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.

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