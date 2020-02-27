خلية أزمة النجف تخصص مستشفى الحكيم للمصابين بـ ’’كورونا’’ والحالات المشتبه بها

2020/02/27 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

أعلنت خلية الازمة في دائرة صحة محافظة النجف، الخميس، تخصص مستشفى الحكيم للمصابين بـ ’&rsquo...





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