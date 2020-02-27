الأردن تعيد 7 عراقيين وترفض عبروهم حدودها بسبب ارتفاع حرارتهم

2020/02/27 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعادت السلطات الأردنية، الخميس (27 شباط 20209)، 7 عراقيين كانوا متوجهين إلى الأردن من الحدود بين البلدين بسبب ارتفاع في درجات حرارتهم.

وقال المسؤول عن الكوادر الطبية في حدود معبر الكرامة بين الأردن والعراق موسى أبو عاقولة، إنه "تم إعادة الـ 7 عراقيين بعدما أثبتت الفحوصات المسحية ارتفاع درجات حرارتهم فوق 37 درجة".

وأضاف أن "إعادتهم استندت إلى الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا في الأردن".





وبين ان "اعداد القادمين من الجانب العراقي الى الاردن يصل الى ما بين (500-700) قادم يوميا"، مشيرا الى "انهم يخضعون للفحوصات الحرارية التي وضعتها الوزارة في المنطقة الحدودية من خلال كوادر طبية وتمريضية للحفاظ على السلامة والصحة العامة للجانبين الاردني والعراقي".

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكى، الخميس (27 شباط 2020)، إصابة 106 مواطن بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال وزير الصحة سعيد نمكي إن " الـ 24 ساعة الماضية شهدت، إصابة 106 حالة مؤكدة بفايروس كورونا في البلاد

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب عن مدينة قم، مجتبي ذو النور، الخميس (27 شباط 2020)، عن إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وكتب ذو النور على موقع "انستغرام"،"أنا الآن في الح

بغداد اليوم – بمتابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس (27 شباط 2020)، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا في البلاد.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 43 شخصا&

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