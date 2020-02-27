”لامورا” يتنافس على الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم في دورته 21 (صور)

2020/02/27 | 15:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يدخل الفيلم السينمائي المغربي “لامورا” لمخرجه الكبير محمد إسماعيل غمار المنافسة على جوائز المهرجان الوطني للفيلم في دورته الواحدة والعشرين المنتظر أن تقام في الفترة ما بين 28 شباط/فبراير و7 آذار/مارس المقبل بمدينة طنجة، بعد أن اختير من طرف لجنة الانتقاء للعرض ضمن المسابقة الرسمية إلى جانب 14 فيلما آخر.ويعرض “لامورا” أو “الحب في […]

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