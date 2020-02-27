2020/02/27 | 15:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتعامل الشعوب العربية بجدية شديدة مع انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل اصابات عدة في بلدان عربية وشرق اوسطية بالفيروس.واظهر مقطع فيديو حفل زفاف في البحرين يُطلب فيه من المدعوين السلام باليد فقط بلافتة نصبت وسط قاعة الحفل، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، تجنيًا لانتقال العدوى.واعلنت البحرين عن ارتفاع عدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو: زفاف في الامارات يمنع السلام بالتقبيل والاكتفاء بالمصافحة خشيةً من “كورونا”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو: زفاف في الامارات يمنع السلام بالتقبيل والاكتفاء بالمصافحة خشيةً من “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).