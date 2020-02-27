الفرق الطبية الاردنية في “معبر الكرامة” تعيد سبعة مواطنين عراقيين لارتفاع حرارتهم وتخوفا من إصابتهم بالكورونا

2020/02/27 | 15:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمّان: اعادت الفرق الطبية الاردنية في معبر الكرامة على الجانب الحدودي الاردني مع العراق، سبعة مواطنين عراقيين لارتفاع في درجات حرارتهم.وقال مدير مستشفى الرويشد الحكومي بالاردن الدكتور موسى أبو عاقولة، “تمت اعادة سبعة عراقيين كانوا قادمين الى الاردن من … Readmore

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