2020/02/27 | 15:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخوف من كورونا يؤجل معرض بغداد الدولي للكتاب إلى الشهر المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 15:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

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