2020/02/27 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء المكلف يعقدان اجتماعا بشأن التشكيلة الوزارية الجديدة

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