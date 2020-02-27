2020/02/27 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان، افتتاح قناة تلفزيونية محلية لبث المعلومات الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، انها تهدف من خلال افتتاح القناة، الى ايصال التعليمات التوعوية الخاصة بالتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في الإقليم، مضيفة ان القناة التابعة لها، بدأت ببث أحدث التعليمات والمعلومات الخاصة بالفيروس للمواطنين.

وجاء اعلان الوزارة ليضاف الى سلسلة الإجراءات الوقائية، التي اتخذتها سلطات إقليم كردستان لمواجهة مخاطر كورونا، والتي كان من بينها تعطيل الدوام بجميع المؤسسات التعليمية، وإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران، وتقنين حركة المسافرين الى المحافظات.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة البيشمركة، إيقاف جميع عمليات التدريب في المعسكرات والمراكز التابعة لها لمدة أسبوع، كإجراء وقائي لمواجهة مخاطر الفيروس.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة إقليم كردستان تطلق قناة تلفزيونية للتوعية من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة إقليم كردستان تطلق قناة تلفزيونية للتوعية من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).