حكومة علاوي بانتظار الحسم من مجلس النواب

2020/02/27 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتزم مجلس النواب العراقي عقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اليوم الخميس.

وتتواصل الخلافات بين الكتل السياسية بشأن التصويت على حكومة علاوي ومنحها الثقة بين مؤيد ومعارض وسط استمرار انعقاد جلسات مكثفة قبيل انعقاد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة.

وكان مجلس النواب قد أجل انعقاد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة علاوي الى اليوم الخميس من أجل إعطاء فرصة أكبر للتوافقات بين الكتل السياسية لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

هذا وعقد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اجتماعات مكثفة مع عدد من قادة الكتل السياسية لبحث التشكيلة الوزارية لحكومته.

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