الأردن ينهي دراسة شبكة سكة الحديد مع سوريا ودول الخليج

2020/02/27 | 15:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل الأردنية، الانتهاء من دراسة مشروع سكة الحديد الرابط مع سوريا، ودول الخليج مروراً بالأردن.وقال وزير النقل الأردني (خالد سيف) في تصريح نشرته وكالة (عمون) الأردنية للأنباء،

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