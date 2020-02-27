بسبب الحذر من كورونا.. مباريات الدوري العراقي بلا جمهور

2020/02/27 | 15:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، اليوم الخميس ، انه تم تبليغ الاتحاد العراقي لكرة القدم بإقامة مباريات الدوري الممتاز بدون جمهور ابتداءً من اليوم الخميس بعد إعمام خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فايروس كورونا.واوضح الوزير في بيان … Readmore

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