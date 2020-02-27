فبركة تغريدة لـ وكالة روسية بوجود فيروس كورونا في الاردن

2020/02/27 | 15:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة لوكالة روسيا اليوم، تفيد بأن وزارة الصحة الأردنية أعلنت عن تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا.وقالت الوكالة: نود أن نلفت عناية متابعينا الكرام إلى أن هذه التغريدة مفبركة، ولا تمت لموقعنا بأي صلة تذكر، بدليل عدم ارتباطها بخبر صادر عن الموقع، واللغة الركيكة التي خطت بها، […]

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