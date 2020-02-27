انفجار كورونا في القارات الخمس... والدول العربية تتشدد في إجراءاتها

2020/02/27 | 15:36 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع توسّع دائرة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وعلى الرغم من دعوات المسؤولين الصحيين في الولايات المتحدة للاستعداد لتفشّي المرض في البلاد، قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من شأن هذه المخاوف، مؤكداً أن "الخطر على الشعب الأميركي يبقى متدنياً جداً" بفضل إجراءات إدارته، وأن تفشّي الفيروس في الولايات المتحدة "ليس أمراً محتوماً".وفيما أشاد ترمب بجهود الرئيس الصيني شي جين بينغ لمكافحة الفيروس، واصلت حصيلة الوفيات في الصين القارية تراجعها لليوم الثالث على التوالي، مسجلةً 29 وفاة جديدة في أدنى حصيلة يومية في البلاد منذ حوالى شهر.وبذلك، ارتفعت الوفيات في الصين إلى 2744 والإصابات إلى حوالى 78500، مع تسجيل إصابة 433 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية.

وفي ظل تزايد المخاوف من انتشار كورونا في الخليج، بعد ارتفاع الإصابات إلى 33 في البحرين و26 في الكويت و13 في الإمارات وست في العراق وأربع في عمان واثنتين في لبنان وإصابة في كل من مصر والجزائر، أصدرت الحكومة السعودية الخميس 27 فبراير (شباط) حزمةً من الإجراءات الاحترازية لمنع وصول الفيروس، شملت تعليق الدخول إلى أراضيها سواء لأغراض العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف بشكل مؤقت، وتعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للآتين من الدول التي يشكل انتشار الفيروس فيها خطراً.



كذلك أعلنت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين وقف جميع الرحلات من وإلى العراق ولبنان حتى إشعار آخر.

أما في إيران، فأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور الخميس إصابته بكورونا، فيما أشارت السلطات إلى ارتفاع الوفيات إلى 22.



وفي كوريا الشمالية، بلغت حصيلة المصابين الخميس 1595 شخصاً وبقيت الوفيات 12.



وفي إيطاليا لا تزال الوفيات 12 والإصابات أكثر من 400.



وسجلت حتى الآن الإصابات الأولى في كل من إستونيا وكرواتيا والنمسا ورومانيا وسويسرا وإسبانيا ومقدونيا الشمالية والنرويج والبرازيل.

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