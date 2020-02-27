صورة عن النسخة المحدثة للكابينة الوزارية العراقية

2020/02/27 | 15:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل مراسل قناة العالم علی نسخة محدثة من الكابينة الوزارية العراقية ،ومن المفترض ان يصوت اعضاء البرلمان العراقي اليوم علی تشكيلة محمد توفيق علاوي الوز...

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