البرلمان العراقي يخفق في تمرير حكومة علاوي

2020/02/27 | 15:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل البرلمان في ذلك على الرغم من أن علاوي قال إن جلسة اليوم سيتم فيها تمرير حكومة لإنهاء سنوات من "المحاصصة" بين الأحزاب

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