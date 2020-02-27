سهيل قبلان - خلاص البشرية من واقعها هل من المستحيلات؟

2020/02/27 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان يجلس المرء بعد يوم عمل شاق لساعة من الزمن على شرفة بيته, ويمعن النظر في الجبال الخضراء المحيطة بالقرية ويسرح بفكره وفي انحاء العالم وكيف يعيش الناس وخاصة ابناء امة واحدة فالعالم وبناء على الواقع حافل بالالام العديدة وخاصة الام الذين فقدوا اولادهم واهاليهم في الحروب اللاحتمية والعدوانية وفقدوا الاحبة والاعزاء والاصدقاء والدور, وهناك الام البطالة والفقر والامية والكذب والسرقات الشرعية وغير الشرعية,ا......

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