الكويت : 43 مصاباً بكورونا قادمين من إيران

2020/02/27 | 15:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في الكويت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ داخل البلاد 43 حالة، مشيرة إلى أن جميع المصابين قدموا من إيران.وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبد الله السند في مؤتمر صحافي عقد الخميس، حول مستجدات الفيروس وعدد الإصابات به في البلاد، أنه تم تفعيل برامج للرصد وخطط الطوارئ للحد من انتشار […]

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