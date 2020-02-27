الاعلامي احمد البشير يهاجم كابينة علاوي ويصفهم بـ “القتلة”

2020/02/27 | 15:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / هاجم الإعلامي الساخر أحمد البشير، صاحب برنامج ”البشير شو“ الكابينة الوزارية التي رشحها المكلف محمد علاوي اليوم الخميس.وقال البشير في تغريده رصدتها المستقلة على موقع تويتر “مستقبلك يحدّده شلّة حرامية ومزورچية ومرتشين ومبتزّين! “.مستقبلك يحدّده شلّة حرامية ومزورچية ومرتشين ومبتزّين! لا وفوگاها بيهم قَتَلة وتريدهم يجيبولك مانديلا؟ — Ahmed Albasheer -احمد […]

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