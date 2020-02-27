2020/02/27 | 15:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. مجلس النواب يؤجل جلسته الاستثنائية لعدم تحقق النصاب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. مجلس النواب يؤجل جلسته الاستثنائية لعدم تحقق النصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).