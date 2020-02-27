الصحة توجه ادارات المولات والاسواق التجارية بالالتزام باجراءات الوقاية من كورونا

2020/02/27 | 15:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجهت وزارة الصحة، الخميس، إدارات المولات والأسواق التجارية بالإلتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة في بيان، أن "دائرة التوعية والاعلام البيئي وجهت ادارات المولات والاسواق التجارية الالتزام بالاجراءات الوقائية لفيروس كورونا كالنظافة والتعقيم مع نشر لوحات للتوعية".وبعد تسجيل أول اصابة في النجف الأشرف لطالب في الحوزة العلمية ايراني الجنيسة، وتسجيل اصابة عائلة مكونة من أربعة أفراد في كركوك، تم تسجيل اصابة في العاصمة بغداد اليوم الخميس.

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