خلية الازمة في النجف تخصص مستشفى الحكيم للمصابين بـ

2020/02/27 | 15:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجفأعلنت خلية الازمة في دائرة صحة محافظة النجف، الخميس، تخصص مستشفى الحكيم للمصابين بـ ’’كورونا’’ والحالات المشتبه بها.وقال مدير عام دائرة الصحة رضوان الكندي في بيان، ان "خلية الازمة وبناءً على موافقة وزارة الصحة، قررت تخصيص مستشفى الحكيم العام لإستقبال ومعالجة الحالات المشتبه اصابتها بالامراض الانتقالية".واضاف، ان"هذا الاجراء يأتي من اجل تقديم افضل الخدمات والمتابعة لحالتهم الصحية ووفقا لقرار الغلق هذا تكون طوارئ المستشفى بمثابة استشارية للامراض التنفسية فقط"، مبينا ان"وحدات الكلية الصناعية و والوحدة النفسية والهيموفيليا وفحوصات عقود الزواج ستبقى على عملها كونها في اماكن معزولة عن بناية المستشفى".

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