مكتب الكعبي ينفي تأجيل جلسة البرلمان والدائرة الإعلامية تؤكد تأجيلها

2020/02/27 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفى المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الخميس (27 شباط 2020) تأجيل جلسة مج...





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