مصدر: مشادة كلامية بين رئيس البرلمان ونائبه الكعبي بسبب تأجيل الجلسة الاستثنائية

2020/02/27 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر نيابي، الخميس (27 شباط 2020)، بحدوث مشادة بين برئس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حسن كريم الكعبي، بعد تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حدثت مشادة كلامية بين رئيس البرلمان ونائبه، عقب الإعلان عن تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية المخصصة للتصويت على كابينة علاوي الوزارية".

وأضاف، أن "الكعبي بعد دخوله قاعة مجلس النواب، قرع جرس البرلمان، إلا أنه وقعت مشادة كلامية بين الحلبوسي ونائبه الأول، بخصوص عقد الجلسة الاستثنائية".

وأشار المصدر إلى أن "الحلبوسي رفض عقد الجلسة الاستثنائية، لعدم وجود نصاب قانوني لعقدها"، مبيناً أن "الكعبي أصر على عقدها وتمرير حكومة علاوي".

وكان مصدر نيابي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بتأجيل مجلس النواب، جلسته الاستثنائية الخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان اجل جلسته الاستثنائية الخاصة بالتصويت على حكومة علاوي، دون تحديد موعد آخر لها".

واضاف أن "تأجيل الجلسة جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة".

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