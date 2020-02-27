البرلمان يؤجل عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة علاوي

2020/02/27 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر نيابي، الخميس (27 شباك 2020)، بتأجيل مجلس النواب، جلسته الاستثنائية الخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان اجل جلسته الاستثنائية الخاصة بالتصويت على حكومة علاوي، دون تحديد موعد آخر لها".

واضاف أن "تأجيل الجلسة جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة".

وفي وقت سابق، كشف مصدر في رئاسة مجلس النواب، الخميس (27 شباط 2020)، عن آلية عقد جلسة برلمانية أخرى في حال أخفقت الكتل ‏السياسية بعقدها اليوم الخميس.‏

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القانون لا يوجد فيه شيء يسمى تأجيل الجلسة، فهذه جلسة استثنائية ضمن العطلة ‏التشريعية للمجلس، للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".‏

وأوضح، أنه "في حال عدم اكتمال تحقيق النصاب اليوم، فأنه يجب الدعوة الى جلسة استثنائية أخرى، وفق السياقات الدستورية ‏نفسها".‏

قبل ذلك، اجتمع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بقادة الكتل النيابية، وسط ترجيحات بتأجيل جلسة منح الثقة لحكومة رئيس ‏الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.‏

وقال مصدر برلماني لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس المجلس النواب، محمد الحلبوسي، اجتمع بقادة الكتل النيابية على اختلافها"، ‏مشيرا الى ان "كل القوى البرلمانية حاضرة الآن في البرلمان".‏

وأشار المصدر إلى أن "حضور الكتل النيابية يأتي دون وجود اتفاق سياسي على دخول الجميع الى الجلسة أو التصويت على ‏الكابينة الوزاريّة لحكومة محمد توفيق علاوي".‏

ورجح المصدر "تأجيل جلسة التصويت على الكابينة الوزاريّة لحكومة محمد توفيق علاوي، الى الاسبوع المقبل، بسبب استمرار ‏الخلافات السياسية".‏

وفي الأثناء، لفت المصدر، الى أن "اجتماع القوى الكردية مع علاوي انتهى دون التوصل لاتفاق".‏

وكان مجلس النواب، قد حدد، اليوم الخميس موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق ‏علاوي.‏

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