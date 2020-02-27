سائرون: مقاطعة الكتل لحكومة علاوي لا تحل المشاكل

2020/02/27 | 15:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد تحالف سائرون اليوم الخميس، رفضه القاطع لمبدأ التوافق والمحاصصة فيما أكد أن الدستور هو الفيصل في حل المشاكل العالقة.

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