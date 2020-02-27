تزامناً مع خسارته سراقب، “الجيش السوري” يتقدم ويوسع سيطرته جنوب إدلب

2020/02/27 | 16:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرت قوّات “الجيش السوري” صباح اليوم على مناطق عدّة بريف إدلب الجنوبي وريف حماة، تزامناً مع خسارتها مناطق أخرى شرق إدلب لصالح فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي.وأفادت مصادر

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