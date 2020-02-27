“مترو بغداد”.. يظهر مجدداً بتصريحات المسؤولين، هل يتحقق؟

2020/02/27 | 16:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، أن مشروع “القطار المعلق” أو “مترو بغداد” في مرحلة تجهيز العقود الخاصة لبدء التفاوض مع شركتي الستوم الفرنسية وهيونداي الكورية.

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