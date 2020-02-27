شجار قوي بين الحلبوسي ونائبه الكعبي بسبب تأجيل الجلسة البرلمان

2020/02/27 | 16:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نشب شجار بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي، بشأن عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي.وقال مصدر نيابي للـ(المستقلة)… اليوم إن ” شجار قوي نشب بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي بشان عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على كابينة رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي”.وأضاف، أن “الكعبي بعد […]

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