كورونا يختطف أشهر رياضية في إيران

2020/02/27 | 16:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وسائل اعلام رياضية إيرانية ودولية، اليوم الخميس، وفاة لاعبة المنتخب الإيراني لكرة القدم داخل الصالات الهام شيخي بعد إصابتها بفايروس كورونا.وكالة الأنباء الإيرانية تعلن وفاة إلهام شيخي لاعبة المنتخب الإيراني لكرة القدم داخل الصالات بسبب فيروس كورونا في مدينة قم pic.twitter.com/PTdsnYtGIe — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 27, 2020 […]

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