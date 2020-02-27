البرلمان يقرر تأجيل عقد جلسته الى السبت المقبل

2020/02/27 | 16:45 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن مجلس النواب الخميس، تأجيل جلسته الاستثنائية والخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف...

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