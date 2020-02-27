حسين محمود التلاوي - مفهوم المجتمع... ما المجتمع؟!

2020/02/27 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_محمود_التلاوي ما المجتمع؟!ما هذا الكيان الذى يجمع تحت لوائه أنماطًا مختلفة من البشر، يتفقون في نقاط، ويختلفون في أخرى؟!ما العوامل التي تؤدى إلى قيامه؟!ما الأهداف التي يضعها الأفراد من أجل أن يحققوها من قيام المجتمع؟! هل هي الاستمرار في الحياة وهو ما يعنى انتهاء المجتمع بانتهاء مؤسسيه الأوائل؟! أم أنه أسلوب حياة يصلح لقيادة أجيال قادمة لم ير مؤسسو المجتمع الظروف والمناخات التي تحيط بها الآن ومن ثم لي......

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