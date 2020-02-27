صحيفة اسبانية تكشف عن حديث سيتين وجوارديولا بعد إسقاط الريال

2020/02/27 | 16:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، التقى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أمس الأربعاء، أثناء تواجده في العاصمة الإسبانية مدريد.وجاء اللقاء عقب تفوق السيتي على ريال مدريد بنتيجة (2-1) في “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، […]

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