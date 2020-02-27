2020/02/27 | 16:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب ارشد الصالحي: الكعبي استأنف الجلسة وأكد ان اسماء الوزراء من اختيار علاوي ودون اي تدخل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب ارشد الصالحي: الكعبي استأنف الجلسة وأكد ان اسماء الوزراء من اختيار علاوي ودون اي تدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).