البحرين توقف رحلات الطيران مع العراق

2020/02/27 | 16:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين اليوم الخميس، تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة مع العراق ولبنان حتى إشعار آخر.وذكرت هيئة شؤون الطيران المدني البحرينية، انها تقوم وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ، حيث سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس، وفي حال ظهور أي أعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.

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