شرطة اربيل تمنع موظفيها من السفر خارج اقليم كوردستان

2020/02/27 | 16:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت مديرية شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان قراراً بعدم منح موظفيها موافقات خاصة للسفر خارج الاقليم، كاجراء احترازي لعدم الاصابة او نقل فيروسات.وبحسب كتاب للمديرية اطلعت عليه شفق نيوز، فأنها اصدرت قرارا بعدم منح اجازات لموظفيها من اجل السفر خارج الاقليم، وممن مُنح اجازات سفر سابقة ستعتبر بحكم الملغية.واوضحت ان قرارا "لحماية الاهالي في الاقليم من أي اصابة أو نقل فيروس منتشر في المنطقة- في اشارة لفيروس كورونا-.وكانت وزارة الداخلية بإقليم كوردستان نصحت مواطني الاقليم بعدم السفر الى مدينتي كركوك والنجف، وذلك عقب تسجيل حالات اصابة بفيروس كورونا.

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